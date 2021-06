Ulm

Die Demokratie in Ulm wird 75 - Bürger sollen mitmachen

Die Schwörrede steht in Ulm sinnbildlich für die Demokratie. 2020 fand die Feier unter Pandemiebedingungen statt, 2021 wird das wieder so sein.

Plus Demokratie lebt vom Mitmachen, für die Veranstaltungen soll das Gleiche gelten: Wie Ulm 75 Jahre Demokratie feiert und was besonders spannend werden könnte.

Von Sebastian Mayr

Es ist ganz einfach, Hürden gibt es nicht. Und doch ist es ganz anders als so viele Dinge, die den Alltag in den vergangenen eineinhalb Jahren geprägt haben. Wenn die Stadt Ulm die Demokratie feiert, sollen sich Menschen an einen Tisch setzen. Menschen, die einander nicht kennen. Ganz zufällig, ganz offen, ganz ohne Smartphone oder sonstige technische Hilfsmittel. 75 Jahre ist es her, dass der erste demokratisch gewählte Ulmer Gemeinderat eingesetzt wurde. Das ist Anlass für ein Themenjahr rund um die Demokratie. Mit zahlreichen Veranstaltungen und vor allem: mit vielen Möglichkeiten, mitzumachen.

