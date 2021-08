Ulm

vor 31 Min.

Er ist jetzt Deutschland-Chef bei Teva - und das passiert am Standort Ulm

Plus Andreas Burkhardt ist interimsweise Deutschland-Chef bei der Ratiopharm-Mutter Teva. Er sieht eine zentrale Frage. Derweil kommt ein Mega-Projekt voran.

Von Sebastian Mayr

Seit 15 Jahren arbeitet Andreas Burkhardt für den Arzneimittelkonzern Teva, bis auf ein Jahr in der Europa-Zentrale in Amsterdam war er immer in Ulm beschäftigt. Nun ist der 45-Jährige interimistisch als Geschäftsführer für Deutschland und Österreich verantwortlich. Burkhardt ist also auch Chef von Ratiopharm, der Ulmer Teva-Tochter. Er sieht eine zentrale Frage, für die eine bessere Lösung gefunden werden müsse. In Ulm gibt es indes Fortschritte bei der größten Investition der Konzerngeschichte.

