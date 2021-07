Ulm

Holz und Silber: So sieht die neue Chororgel für das Ulmer Münster aus

So sieht sie aus, die neue Chororgel für das Münster. Bald tritt sie ihre Reise an, von der Schweiz nach Ulm.

Plus Der Chorraum des Ulmer Münsters ist ab dem 13. Juli gesperrt - denn hier wird alles vorbereitet für die Ankunft der neuen Chororgel.

Von Dagmar Hub

Am 13. Juli um sieben Uhr morgens wird der Chorraum des Ulmer Münsters für mehrere Monate für Besucher gesperrt. Diesmal sind die Gründe aber - anders als 2018, als Putz von der Decke des Chorraums fiel - positive: Die Arbeiten zum Aufbau der neuen Chororgel, die der Öffentlichkeit am ersten Adventswochenende (und damit am Ende des Jahres der Orgel) vorgestellt werden wird, beginnen. Doch wie kommt das Instrument von seinem Bauort in der Schweiz nach Ulm? Und welchen Eindruck macht das neue Instrument auf den Münsterorganisten?

