Ulm

vor 37 Min.

Im Schlaf von der eigenen Mutter getötet? Prozess am Ulmer Landgericht beginnt

Plus Eine Mutter soll in Oberstadion ihre beiden Kinder umgebracht haben. Vor dem Landgericht Ulm plädiert die Staatsanwaltschaft auf Mord.

Von Dirk Grupe

Kinder zu behüten, war eine Berufung der 36-jährigen Erzieherin, die erst in ihrem Wohnort Oberstadion bei Ehingen und danach in einem Nachbarort eine Kindertagesstätte geleitet haben soll. An diesem Donnerstag wird sie jedoch von Vollzugsbeamten in Saal 126 des Landgerichtes Ulm geführt mit dem Vorwurf: Mord aus Heimtücke an ihren eigenen Kindern, an ihrem dreijährigen Sohn und der sechsjährigen Tochter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen