Kampagne läuft noch bis Ende August: Ulm als nachhaltiges Reiseziel

Ulm und Neu-Ulm sind Teil einer landesweiten Kampagne für nachhaltige Mobilität. Was die Initiatoren überzeugt hat.

Fünf Urlaubs- und Ausflugsziele wurden von der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) und der Mobilitätsmarke "bwegt" für eine landesweite Kampagne für nachhaltige Mobilität ausgewählt. Das Gesamtbudget beläuft sich auf 310.000 Euro. Die Mobilitätskampagne läuft noch bis Ende August. Zu den Gewinnern zählt auch die Doppelstadt Ulm/ Neu-Ulm.

In der Doppelstadt können Besucher die Ulm-Card nutzen

Hier könnten Reisende die Sehenswürdigkeiten der Stadt auf vielerlei Wegen nachhaltig entdecken, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu gehöre neben der Ulm-Card mit kostenloser ÖPNV- und Stadtrad-Nutzung ein Liniennetzplan, der die wichtigsten touristischen Attraktionen erschließe. Auch die Stadt-Rad-Route lenke Besucherinnen und Besucher auf zwei Rädern zu den Höhepunkten der Doppelstadt.

"Wir sehen uns mit den Bemühungen für mehr nachhaltige Mobilität im Tourismus auf dem richtigen Weg, den wir gerne fortsetzen möchten", so Wolfgang Dieterich, der Geschäftsführer der Ulm/Neu-Ulm Touristik (UNT). "Ein Dankeschön gilt unseren lokalen Partnern von Donaubüro, DING, Hotellerie und weiteren Ulm-Card-Partnern, ohne die wir in diesem Bereich keine Fortschritte hätten erzielen können."

Auch die Schwäbische Alb gehört zu den Gewinnern

Die weiteren ausgewählten Pilotdestinationen sind Radolfzell am Bodensee, der Schwarzwald, die Schwäbische Alb und Karlsruhe. Alle fünf Reiseziele hätten besonders viel zu bieten, wenn es um eine klimafreundliche Anreise und die Mobilität am Zielort gehe, sagte TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun zum Start der Kampagne, die noch bis Ende des Monats läuft. Deshalb würden diese Städte und Regionen als exemplarische nachhaltige Reiseziele beworben. Auf der Schwäbischen Alb ermöglicht beispielsweise seit vorigem Jahr die neue Alb-Card bereits ab der ersten Übernachtung die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn. In Radolfzell erhalten Reisende mit der Bodenseecard West umfangreiche Rabatte beim E-Auto- oder Fahrradverleih. Auch die Fahrt mit dem Helio-Solarschiff ist für Gäste günstiger. (AZ)