Schwindelfrei? Ein virtueller Aufzug fährt jetzt auf die Spitze des Ulmer Münsters

Plus Am Münsterplatz hat die Stadt Ulm ihr "Forum" grundlegend neu gestaltet. Neben dem Flugsimulator "Birdly" stehen Ulmer Münster und Münsterbauhütte im Fokus.

Die Türen schließen sich und die Fahrt im orangefarbenen Käfig geht los: Zwei Minuten dauert die Reise auf 161,53 Meter. Und ermöglicht Blicke auf den Münsterturm, die normalerweise nicht möglich sind. Der nachempfundene Lastenaufzug steht im "M 25" genannten "Forum" am Ulmer Münsterplatz 25, das ab Freitag Besuchern die Besonderheiten der Stadt mit ganz viel Technik nahebringen soll.