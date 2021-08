Ulmer Friedenswochen nehmen Rüstungsfirmen in Ulm ins Visier

Plus "Rüstung und Militär" ist das Thema der 16. Ulmer Friedenswochen, ein starker Fokus liegt auf Rüstungsunterstützern aus Ulm. Was noch geboten ist.

Wenn der September kommt, kommen auch die Ulmer Friedenswochen. Sie beginnen wie in den zurückliegenden Jahren am 1. September, dem Antikriegstag, und dauern bis zum Letzten des Monats. Organisiert werden sie von insgesamt 35 Gruppen aus der Region Ulm/ Neu-Ulm, die sich mit 37 ganz unterschiedlichen Aktionen beteiligen. Die Ziele der Friedenswochen sind: