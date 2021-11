Ulm

Wegen Weihnachtsmarkt: Wochenmarkt in Ulm weicht auf die Hirschstraße aus

Als am vergangen Mittwoch der Ulmer Wochenmarkt noch in gewohntem Format lief, war auf dem Südlichen Münsterplatz bereits der Aufbau des Weihnachtsmarkts zu beobachten.

Plus Alle Jahre wieder stehen auf dem Ulmer Wochenmarkt Änderungen an, wenn der Weihnachtsmarkt läuft. So einschneidend wie dieses Jahr waren sie aber noch nie.

Von Oliver Helmstädter

Alles neu auf dem Ulmer Wochenmarkt: Von Mittwoch, 17. November, bis maximal Heilig Abend, bekommt der Ulmer Wochenmarkt die wohl ungewöhnlichste Ausdehnung seiner langen Geschichte. Die Citymanagerin Sandra Walter sieht darin auch Chancen.

