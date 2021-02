vor 13 Min.

Umstrittener Anbau am Theater Ulm: Das sagt der Intendant zu den Plänen

Der Siegerentwurf von Max Dudler: So wird wohl der Erweiterungsbau am Ulmer Theater aussehen.

Plus Ein Anbau für 30 Millionen Euro, eine Marke im Stadtbild, mit Spitzdächern - der Plan für das Theater Ulm eckt an. Intendant Kay Metzger ist aber begeistert.

Von Veronika Lintner

Es scheint wie ein Naturgesetz: Jedes Großbauprojekt zieht große, kritische Debatten auf sich. Und so eine Diskussion hat jetzt auch der Plan für einen neuen Anbau am Theater Ulm ausgelöst, im Ulmer Gemeinderat. Im August 2020 war schon die erste Entscheidung gefallen, da hatte eine Fachjury aus 25 Modellen und Plänen den Entwurf des Architekten Max Dudler ausgewählt. Tatsächlich will die Stadt diesen Entwurf umsetzen und nach diesem Modell das älteste Stadttheater Deutschlands ergänzen. Kalkulierter Kostenpunkt: 28,5 Millionen Euro. Der Intendant des Theaters, Kay Metzger, freut sich über die Wahl: „Das ist ein spannender, ungewöhnlicher, prickelnder Entwurf.“ Aber das sieht nicht jeder so.

Kay Metzger: Der Anbau wird dem Theater nicht die Schau stehlen

Die einen sehen in Dudlers Modell einen Anklang an alte Ulmer Architektur, manche sogar eine Verlängerung der Altstadt bis zum Herbert-von-Karajan-Platz. Manche Gemeinderäte äußern aber auch ihre Zweifel: Ein hoher Bau mit Spitzdächern? Neben dem kantigen, flachen Theaterbau aus den 60er-Jahren? Für viele ein Stilbruch und sie befürchten, dass der Anbau den Hauptbau überdeckt und übertrumpft. Kay Metzger sieht das anders: „Ich bin mir sicher: Der Hauptbau des Theaters strahlt so viel Kraft und Eigenständigkeit aus, dass ihn der geplante Anbau gar nicht in den Schatten stellen kann."

Sieger-Entwurf von Architekt Max Dudler aus Berlin für den Erweiterungsbau des Theaters Ulm. Bild: Max Dudler

Metzger zieht einen Vergleich: „Ich denke da an das Verhältnis zwischen dem Stadthaus und dem Ulmer Münster: Das Stadthaus hat seinen ganz eigenen Charakter und trotzdem beißt sich diese Architektur nicht mit dem Münster. Das eine schadet dem anderen nicht. Das lebt vielmehr vom reizvollen Kontrast.“

Max Dudler plant den 30-Millionen-Anbau für das Theater Ulm

Das Haupthaus, das Fritz Schäfer entworfen hat, steht heute unter Denkmalschutz. Das Ulmer Theater hat aber seit den 60er-Jahren an Renommee gewonnen und sein Personal vergrößert - daher braucht es neue Räume. Platz für eine neue Bühne, für das junge Theater, auch für Proberäume und Werkstätten. Der Raumbedarf ist groß, das Grundstück an der Ecke Neutorstraße/Zeitblomstraße klein. Nicht die einzige Herausforderung, von der Baubürgermeister von Winning berichtet: Der Erweiterungsbau soll die Rückseite des Haupthauses und zugleich die Vorderseite des Kinder- und Jugendtheaters bilden. So soll ein markantes Bauwerk im dort neu entstehenden Theaterviertel entstehen.

Während die Entscheidung für den Dudler-Entwurf in der Stadtpolitik eine Debatte entfacht hat, stellt Kay Metzger noch einmal dar, wie es zu dieser Wahl kam. Denn für viele war es nicht Begeisterung auf den ersten Blick. „Am Anfang stand Max Dudlers Entwurf nicht ganz oben auf der Favoritenliste der Jury. Aber es war eine unglaublich lange Sitzung", erzählt der Intendant im Gespräch mit unserer Redaktion. "Je tiefer wir uns eingearbeitet haben, desto klarer wurde, wie klug Dudlers Entwurf die Raumanforderungen für das Theater erfüllt. Auch deshalb hat er sich durchgesetzt.“

Kay Metzger findet den Anbau-Entwurf für das Theater Ulm "prickelnd". Bild: Alexander Kaya

Für Metzger gab das Innenleben den Ausschlag: Entscheidend sei, wie die Architektur den Theaterbetrieb prägt „Dieser Bau muss einem ganz hohen Anspruch standhalten. Das beginnt mit der Logistik und den Transportwegen zwischen Haupt- und Anbau, auch zwischen Proberäumen, Werkstätten und der Bühne für das junge Theater. Und das reicht sogar bis zur Frage, von welcher Himmelsrichtung das Tageslicht durch die Fenster in den neuen Malsaal fällt.“

Theater: Kay Metzger versteht Sorgen um eine Kostenexplosion

Ein weiterer Kritikpunkt, ganz unabhängig vom Entwurf: Einige Gemeinderäte befürchten schon jetzt eine Kostenexplosion, die am Ende 30 Millionen Euro weit übersteigen könnte. Kay Metzger äußert Verständnis. „Doch, solche Sorgen kann ich nachvollziehen. Da muss man gar nicht erst auf den Berliner Flughafen verweisen. Bei der Sanierung der Kölner Oper kommt es gerade wieder zu großen Verzögerungen und Kostensteigerungen", erklärt der Intendant. "Aber ich bin überzeugt, dass die Bauabteilung der Stadt Ulm gemeinsam mit Max Dudlers Architekturbüro sehr verantwortungsvoll plant und dabei die Kosten sorgfältig im Blick behält.“

