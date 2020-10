vor 51 Min.

Unbekannte brechen in Neu-Ulmer Firma ein

Unbekannte sind in eine Firma in Neu-Ulm eingebrochen.

Unbekannte sind in eine Firma in Neu-Ulm eingebrochen und haben Geld und Elektronikgeräte gestohlen. Die Kripo sucht Zeugen.

Einbruch in Firmengebäude in Neu-Ulm: Wie die Polizei mitteilt, sind Unbekannte in zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 7 Uhr in ein Firmengebäude in der Baumgartenstraße in Neu-Ulm eingebrochen.

Einbruch in Neu-Ulm: Diebe nehmen Elektronikgeräte mit

Die bislang unbekannten Täter stiegen demnach zunächst über ein Fenster in die dortigen Büros ein und durchsuchten diese. Sie entwendeten schließlich im Zuge ihres Einbruchs Bargeld in einer niedrigen vierstelligen Höhe sowie mehrere Elektronikgeräte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (az)

