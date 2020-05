vor 42 Min.

Unfall an Kreuzung: Auto stößt beim Abbiegen mit Lastwagen zusammen

Wegen eines schweren Unfalls musste am Donnerstagabend die Kreuzung Römerstraße/Kemptener Straße in Senden gesperrt werden.

Bei einem Unfall in Senden ist am Donnerstag ein Autofahrer verletzt worden. Es entstand auch hoher Sachschaden. Der Verursacher war alkoholisiert.

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend an der Einmündung der Römerstraße in die Kemptener Straße in Senden ereignet. Dem Polizeibericht zufolge bog ein 71 Jahre alter Rentner aus Senden mit seinem Auto von der Römerstraße nach rechts in die Kemptener Straße ein und kam dabei so weit nach links, dass er mit einem Lastwagen zusammenstieß. Dieser wartete als Linksabbieger. Der Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Feuerwehr und Straßenmeisterei binden ausgelaufenen Kraftstoff

Da bei dem Unfallverursacher eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt wurde, musste er sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 50 000 Euro. Weil an der Unfallstelle eine größere Menge Kraftstoff auslief, musste die Kreuzung vorübergehend komplett gesperrt werden. Feuerwehr und Straßenmeisterei kümmerten sich um das Abbinden der Flüssigkeiten. Abschließend wurde die Fahrbahn mit einer Spezialmaschine gereinigt. (az)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht lesen Sie hier:

Themen folgen