Unfall in Langenau: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Autofahrer hatte den Radfahrer beim Abbiegen in Langenau übersehen. Beim Zusammenstoß wird der Mann auf dem Rad schwer verletzt.

Schwere Verletzungen hat am Sonntag ein Radfahrer nach einem Unfall in Langenau. Laut Mitteilung der Polizei war gegen 13.15 Uhr ein 87-Jähriger mit seinem Auto auf der Lange Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Der 87-Jährige bog mit seinem VW nach links in die Straße Ostener Kuften ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer, worauf die Fahrzeuge zusammenstießen.

Der 67-Jährige Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 3.000 Euro, der am Fahrrad etwa 250 Euro.

