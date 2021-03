vor 51 Min.

Unfall in Ulm: Auto erfasst Fußgänger

Bei einem Unfall in Ulm wurde ein Mann leicht verletzt.

Ein Fußgänger geht in Ulm über die Straße und wird von einem Auto erfasst. Wie konnte es dazu kommen?

Mit dem Auto hat am Dienstag in Ulm ein 73-Jähriger einen Fußgänger erfasst. Der 64-Jährige erlitt dabei nach Angaben der Polizei leichte Verletztungen.

Demnach war der 73-Jährige gegen 17.45 Uhr in der Olgastraße Richtung Frauenstraße unterwegs. Nach dem Bahnhof erfasste er mit seinem VW den Fußgänger, der an einer Ampel die Straße überquerte. Der Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erkannte der Fußgänger möglicherweise wegen der tief stehenden Sonne die rote Ampel nicht. (AZ)

