Warum Wohnmobile auf dem SWU-Gelände standen

Die SWU-Zentrale in Ulm.

Plus Mitarbeiter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm wurden in Corona-Pandemie kaserniert. In dieser Zeit erreichten die SWU auch einen erstaunlichen Rekord.

Von Sebastian Mayr

Eine bessere Werbung hätte es aus Sicht von Oberbürgermeister Gunter Czisch nicht geben können für die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) und die übrigen städtischen Betriebe: „Die Stadt hat funktioniert“, sagte Czisch im Hauptausschuss über die Arbeit in der Corona-Pandemie. SWU-Geschäftsführer Klaus Eder spricht sich selbst eine kleine Rolle zu. Als Chef, sagte Eder, müsse man in einer solchen Zeit „aus dem Weg gehen, damit die anderen schaffen können“.

Beim Schaffen sind die SWU und ihre Mitarbeiter zum Teil ungewöhnliche Wege gegangen. Die Leitstellen sollten immer besetzt sein. Um ein Infektionsrisiko zu verringern, wurden einige Beschäftigte kaserniert. Sie lebten und arbeiteten durchgehend auf dem Betriebsgelände. In den Leitstellen, berichtete Eder, habe man Feldbetten aufgestellt und Küchen eingerichtet. Manchen Mitarbeitern sei das zu unbequem gewesen, sie hätten sich um eine eigene Lösung gekümmert: „Es gab auch Wohnmobile und Wohnwagen auf dem SWU-Gelände“, schilderte Eder.

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm: Historisch niedriger Krankenstand bei den SWU

Eigene Lösung erarbeiteten die Mitarbeiter demnach auch bei den Dienstplänen, sie hätten sich selbst organisiert und zu individuell gewählten Uhrzeiten in den Büros gearbeitet. Dadurch seien immer genügend Arbeitsplätze frei geblieben, um die Abstandsregeln einzuhalten. Die Home-Office-Quote, so Eder, habe in der Hochphase 80 Prozent betragen.

Beeindruckt zeigte er sich auch von einer anderen Entwicklung: Anfangs habe es, wohl auch durch Unsicherheit über eine mögliche Infektion, viele Krankmeldungen gegeben. Dann aber sei der Krankenstand gesunken: Noch nie zuvor seit Beginn der Erfassung hätten sich so wenige Angestellte krankgemeldet, berichtete Eder. Das hänge mit dem Bewusstsein der SWU-Mitarbeiter zusammen, eine wichtige Arbeit für die Stadt zu leisten. „Ich will auch dabei sein“, sei die Parole gewesen, so Eder.

