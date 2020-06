vor 32 Min.

Wie viele Menschen sollen auf der Kohlplatte in Ulm leben?

Plus Ein ganzes neues Viertel könnte auf der Kohlplatte in Ulm entstehen. Doch nicht nur die Nachbarn sehen das kritisch. Dabei waren die Pläne in der Vergangenheit noch größer.

Von Andreas Brücken

Für Thomas Kienle, den Vorsitzenden der CDU/UfA-Fraktion im Ulmer Gemeinderat, ist Ulm nicht nur wegen der Wissenschaftsstadt mit den zahlreichen Arbeitsplätzen, der Universität oder der Nähe zu Stuttgart ein attraktiver Standort. Um für den erwarteten Zuzug der kommenden Jahre gerüstet zu sein, soll im Westen von Söflingen ein Neubaugebiet im Großformat entstehen – auf einer Fläche von stolzen 40 Hektar.

Wo derzeit auf weiten Ackerflächen das Getreide wächst, sollen auf der Kohlplatte bis zu 6000 Wohnungen gebaut werden. Um sich einen Überblick vor Ort zu verschaffen, hat die Stadtratsfraktionen von CDU und „Ulm für Alle“ zur Begehung vor Ort eingeladen. Rund 50 Bürger kamen. Mit Skepsis sehen die Anwohner die Aussicht, bald so viele neue Nachbarn haben zu müssen. Der Söflinger CDU-Ortsvorsitzende Günter Pfaff bezeichnet das Projekt als „absoluten Wahnsinn“ und befürchtet eine Überfremdung des historischen Ortskerns: „Auch wenn im Neubaugebiet Geschäfte und Schulen gebaut werden, strömen die neuen Bewohner in die alte Söflinger Mitte.“ Zudem wies Pfaff darauf hin, dass das Gebiet ein wichtiger Kaltluftlieferant für die gesamte Innenstadt sei – Kritik, die auch von Naturschützern geteilt wird.

Ulm: Große Pläne für ein neues Viertel auf der Kohlplatte

In diesem Punkt gab ihm Ulms Chefstadtplanerin Carola Christ zwar Recht. Sie erklärte aber, dass die vorgesehene Bebauungshöhe keinen Einfluss auf den Luftstrom hätte. Sie selbst sei von der Dimension der Kohlplatte überrascht gewesen, als sie sich zu Beginn ihrer Amtszeit damit beschäftigt habe, gestand Christ. Das Baugebiet sei jedoch die letzte Baulandentwicklung, die derzeit in diesem Umfang in Ulm noch möglich sei. „Ulm ist Boomtown und laut Statistischem Landesamt die Stadt mit dem größten Wachstum in Baden-Württemberg.“ Derzeit beschäftigen sich die verantwortlichen Planer mit der Flächenbeschreibung, der Größe und den Auswertungen verschiedener Gutachten. Die besondere Herausforderung für die Statik und Regenwasserableitung stelle die Hanglage des Geländes dar, sagte Christ weiter.

Chef-Stadtplanerin Carola Christ (rechts) erklärt Bürgern, wie der Stand der Planungen für das Wohngebiet Kohlplatte ist. Bild: Andreas Brücken

Neu ist das Projekt nicht. Bereits in den 1970er Jahren haben die Stadtplaner das Gebiet ins Auge gefasst. Ähnlich wie in Wiblingen sollte hier vor den Toren Ulms eine riesige Satellitenstadt mit bis zu 30000 Einwohnern gebaut werden. Kienle will jedoch die Pläne der Vergangenheit nicht wieder zur Diskussion stellen. Eine eindimensionale Denkweise sei es gewesen, so viele Menschen auf einen Raum zu packen, erklärt der Fraktionsvorsitzende und ergänzt, dass in der zeitgemäßen Wohnbebauung multiperspektive Infrastrukturen und Naherholungswerte berücksichtigt werden müssten. Heute setzt unter anderem die CDU auf weniger und niedrigere Häuser auf der Kohlplatte, während die Grünen eine dichtere Bebauung mit mehrstöckigen Mehrfamilienhäusern fordern.

An die anwesenden Bürger gerichtet, gab Kienle derweil Entwarnung: „Wir werden hier und jetzt nicht für oder gegen das Neubaugebiet abstimmen.“ Derzeit befindet sich das Projekt noch in der Erhebungsphase, in der die grundsätzlichen Dimensionen festgelegt werden. Anschließend sollen städtebauliche Ziele, wie die Infrastruktur und die Verkehrsanbindung, definiert werden. Dass sich in dieser Zeit immer wieder Veränderungen auch an die Bedürfnisse in einem Wohnquartier ergeben würden, zeige die aktuelle Corona-Krise, sagte Kienle und erinnerte an die Kontaktsperren während des Lockdowns, in der die Aufenthaltsqualität vor der eigenen Haustüre an ganz neuer Bedeutung gewonnen habe.

