Zwei Unfälle mit Wirkung: Ulm und Neu-Ulm im Verkehrschaos

Ein UNfall auf der Adenauerbrücke sorgte am Nachmittag für Staus.

Unfälle am Morgen in Ulm und am Nachmittag auf der Adenauerbrücke lassen Autofahrer verzweifeln.

Von Thomas Heckmann

Viele Arbeitnehmer kamen in Ulm und Neu-Ulm am Donnerstagmorgen viel zu spät zur Arbeit, durch einen Verkehrsunfall war nahezu keine wichtige Straße mehr ohne Stau. Auslöser war der Unfall eines Kleintransporters auf der B311 vor dem Ulmer Donautal.

Etwa eine Viertelstunde vor sechs Uhr morgens war der 21-jährige Paketkurier auf dem Weg zu seinem Ziel im Ulmer Donautal. Auf der Bundesstraße 311, dem sogenannten Rutschhang, geriet sein Transporter ins Schleudern. Die Polizei vermutet derzeit einen Reifenplatzer als Auslöser. Nachdem das Fahrzeug auf der vierspurigen Straße drohte, in den Gegenverkehr zu geraten, lenkte der Fahrer wieder nach rechts. Der plötzliche Lastwechsel und der Bordstein führten dazu, dass der Pakettransporter mit seinen rechten Räder an einer nahezu senkrechten Mauer entlang fuhr. Am Ende der Mauer muss der Wagen weiter auf den zwei linken Rädern gefahren sein, um dann wieder mit der rechten Seite gegen die Betoneinfassung einer Fußgängerunterführung zu fahren. Dabei wurde das rechte Vorderrad herausgerissen.

Aus dem zerstörten Motorblock lief Motoröl aus und lief über alle vier Fahrspuren. Autofahrer, die vor dieser Öllache nicht warten wollten, verteilten mit ihren Reifen beim Durchfahren das Öl weiter, sodass schließlich mehrere 100 Quadratmeter Fahrbahn mit Öl verunreinigt waren. Um die schmierige Unfallgefahr beseitigen zu können, musste eine spezielle Nassreinigungsmaschine an die Unfallstelle kommen, die nach der Bergung des zerstörten Lkw aufwendig die Fahrbahn reinigen musste.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Transporter auf rund 20 000 Euro, den Schaden an den betonmauern auf rund 7 500 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für die Fahrbahnreinigung, die nur unter Vollsperrung stattfinden konnte. Dadurch war auch der Berufsverkehr massiv behindert, es staute sich auf allen Einfallstraßen nach Ulm und auf den Querverbindungen. Auf der B28 war das Stauende bei Senden, auch durch Ludwigsfeld stauten sich die Autos. Auf der Ulmer Westtangente war ebenfalls Stillstand angesagt, die Navigationssysteme meldeten je nach Strecke Fahrzeitverlängerungen von weit über einer Stunde. Teilweise behinderten sich die Autofahrer gegenseitig, wenn sie bei Stau in eine Kreuzung reinfahren, nicht über die Kreuzung kommen und dann dem Querverkehr im Weg stehen. Außerdem kam es in Ulm und Neu-Ulm zu mehreren kleinen Unfällen, darunter Auffahrunfälle. Nachdem die Unfallstelle gegen zehn Uhr geräumt war, lösten sich auch die Stauungen wieder auf.

Unfall auf der Adenauerbrücke

Rund zwei Stunden kam es am Nachmittag im Neu-Ulmer Westen und auf der Bundesstraße 28 zu massiven Stauungen, die durch einen Verkehrsunfall auf der Adenauerbrücke ausgelöst wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 78-jähriger Audi-Fahrer kurz nach zehn Uhr von der Schützenstraße kommend auf die Adenauerbrücke aufgefahren.

Die Unfallfahrzeuge standen so unglücklich, dass zwei der drei Fahrspuren auf der Brücke blockiert waren. Der Rückstau reichte nicht nur bis zum Dreieck Neu-Ulm, auch über die Ring Straße sowie die Wiblinger Straße staute es sich bis in die Europastraße. Ab dem Amtsgericht stand der Verkehr in Richtung Donaubad und auch die Stadtbusse waren massiv verspätet, da sie mit den anderen Fahrzeugen im Stau standen.

