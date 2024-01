Unbekannte stehlen Autobahn-Schild an der A7

An der Anschlussstelle Altenstadt ist ein Verkehrszeichen abgeschraubt worden. Die Polizei tappt im Dunklen.

Bei einer Kontrollfahrt auf der A7 haben Angehörige der Autobahnmeisterei Vöhringen am Dienstag bemerkt, dass das "Autobahn"-Schild an der Anschlussstelle Altenstadt in Fahrtrichtung Ulm entwendet wurde. Die Polizei ist eingeschaltet, Zeuginnen und Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08331/100-321 bei der Autobahnpolizei Memmingen melden.

Der Wiederbeschaffungswert liegt demnach bei circa 400 Euro. Die Tat könnte sich bereits vor dem Jahreswechsel ereignet haben, Hinweise gibt es nach Polizeiangaben bislang nicht. (AZ)