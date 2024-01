Hubschraubereinsatz nach Unfall: 37-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Ein Beifahrer schwebt nach einem Unfall im Kreis Biberach in Lebensgefahr. Die Fahrerin hatte wohl drei Promille Alkohol intus. Ein Hubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Unfall am Montagnachmittag bei Altheim im Kreis Biberach ist ein 37-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 40-Jährige gegen 16.03 Uhr mit einem Skoda auf der L277 von Riedlingen in Richtung Alheim unterwegs. Von links, aus einem Feldweg, bog ein 72-Jähriger mit seinem Lkw in Richtung Altheim auf die Landstraße ein. Beide Fahrzeuge krachten zusammen.

Die 40-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klink. Ihr 37-jähriger Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 72-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Ein Abschlepper barg den Skoda. Die Feuerwehr Riedlingen sperrte die L277 für die Dauer der Unfallaufnahme. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei habe sich herausgestellt, dass die 40-Jährige zur Unfallzeit rund drei Promille intus hatte. Sie musste deshalb ihren Führerschein abgeben.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete ein Gutachten an. Dadurch soll nun geklärt werden, wie schnell die 40-Jährige zur Unfallzeit fuhr und ob der Unfall vom 72-jährigen Abbieger möglicherweise vermeidbar war. Den Schaden am Skoda schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, den am Lkw auf 8000 Euro. (AZ)