Bauernproteste: Landwirte sorgen mit Traktor-Konvoi für Stau auf B10 und B28

Landwirte haben am Montagmorgen mit ihren Traktoren für längere Staus auf B10 und B28 im Raum Ulm und Neu-Ulm gesorgt.

Bereits vergangenen Montag hatten Landwirte im Zuge der Bauernproteste in der Region für flächendeckende Verkehrsbehinderungen gesorgt. Danach war es im Laufe der Woche vergleichsweise ruhig geworden auf den Straßen. An diesem Montag (15.1.24) kam es dann erneut zu einem eigentlich etwas kleineren Konvoi im Raum Neu-Ulm. Doch die Auswirkungen waren offenbar größer. Es kam zu Stau auf B10 und B28.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion am Vormittag mitteilte, hatten sich gegen 7.30 Uhr etwa 20 Fahrzeuge an der B10-Anschlussstelle Breitenhof getroffen. Von dort sei der Konvoi über die Bundesstraße bis zur Anschlussstelle Neu-Ulm/Mitte gefahren. Hier habe sich die Gruppe dann geteilt.

Traktor-Konvoi auf B10 in Neu-Ulm sorgt für Rückstau auf B28 bis nach Senden

Ein Teil sei über die Adenauerbrücke auf der B10 weiter in Richtung Ulm gefahren. Der andere Teil habe Kreisverkehre blockiert, unter anderem den an der Wiblinger Straße mit der Auffahrt zur B28/B30. Die Folge sei ein Rückstau auf der B28 bis zur Anschlussstelle Senden gewesen. Der soll bis mindestens 8.20 Uhr angehalten haben.

Ob dem gegen 9 Uhr noch immer so war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Es sei jedoch weiterhin mit Beeinträchtigungen im Verkehr zu rechnen. Die Aktion soll nicht angemeldet gewesen sein, so der Sprecher.

Am vergangenen Montag (8.1.24) war es bereits zu größeren Protesten im Raum Ulm und dem Landkreis Neu-Ulm gekommen. In Illertissen und auf dem Muthenhölzle-Parkplatz in Neu-Ulm hatten sich an diesem Tag Landwirte zu angemeldeten Kundgebungen versammelt. (krom)

