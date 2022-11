Drei Verletzte und zwei kaputte Autos nach Unfall in Breitingen

Eine Frau erleidet bei dem Unfall in Breitingen schwere Verletzungen. Was der Polizei bislang über den Unfall bekannt ist.

Bei einem Unfall am Montagmorgen in Breitingen im Alb-Donau-Kreis sind drei Menschen verletzt worden. Zwei beteiligte Autos gingen kaputt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 50-Jähriger gegen kurz nach 7 Uhr mit einem Mercedes im Ortsteil Breitingen in der Neenstetter Straße. Am Einmündungsbereich zur L1165 hielt der Fahrer zunächst an und bog nach links auf die Landstraße in Richtung Ulm ab.

Auf der L1165 war ein 23-Jähriger mit einem VW Transporter unterwegs. Er fuhr in Richtung Weidenstetten und hatte Vorfahrt. Trotz eingeleiteter Vollbremsung des VW-Fahrers stießen die Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammen.

Unfall in Breitingen: 58-Jährige auf dem Rücksitz wird schwer verletzt

Die beiden Wagenlenker wurden leicht verletzt und kamen in Kliniken. Im Mercedes befand sich auf dem Rücksitz eine Mitfahrerin. Die 58-Jährige wurde durch den heftigen Aufprall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 27.000 Euro. Warum der 50-Jährige in die Straße einfuhr und dem 23-Jährigen die Vorfahrt nicht gewährte, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei. (AZ)