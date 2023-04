Autos krachen auf Kreuzung zusammen: 40-Jährige wird bei Unfall verletzt

In Blaubeuren-Seißen kommt es auf einer Kreuzung zu einem Unfall. Eine 40-Jährige muss verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Blaubeuren-Seißen ist eine 40-Jährige verletzt worden. Zwei Autos waren auf einer Kreuzung kollidiert.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 6.55 Uhr der Fahrer eines Opels in der Flurstraße. Auf Höhe der Wennender Straße fuhr der 59-Jährige in den Kreuzungsbereich ein. In der Wennender Straße fuhr zeitgleich eine 40-Jährige mit ihrem Mazda in Richtung Ortsmitte. Die Frau hatte laut Polizei Vorfahrt. Der Opel und der Mazda stießen zusammen.

Die 40-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in eine umliegende Klinik. Der 59-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei Baubeuren nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an beiden Autos auf insgesamt 5000 Euro. (AZ)