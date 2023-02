Betrunkener Autofahrer prallt in den Gegenverkehr

Ein Betrunkener hat in Blaubeuren einen Autounfall mit Schäden im fünfstelligen Bereich verursacht.

Am Dienstagabend hat es in Blaubeuren gekracht. Beim Abbiegen von der Zementwerkstraße in die Württemberger Straße geriet ein 32-jähriger Mann auf die linke Fahrbahn. Dabei stieß er mit seinem Audi mit dem entgegenkommenden BMW zusammen. Die Polizei nahm dem Mann Blut zum Alkoholtest ab, da er betrunken wirkte. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Der Schaden am BMW hat laut der Polizei einen Wert von ungefähr 6000 Euro, der am Audi - der abgeschleppt werden musste - 5000 Euro. (AZ)