Feuer in leerstehendem Haus: Polizei vermutet Brandstiftung

Nach dem Brand in einem Gebäude in Blaubeuren ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Zuvor waren dort Taschenlampen gesehen worden.

In einem leerstehenden Gebäude hat es in der Nacht auf Sonntag in Blaubeuren gebrannt. Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben Brandstiftung, Zeugen werden gesucht.

Wie die Ermittler am Montag mitteilen, rückten Feuerwehr und Polizei kurz nach Mitternacht zu dem Gebäude in der Bergstraße aus. Es brannte im linken Flügel eines größeren Gebäudekomplexes, der seit Längerem ungenutzt ist.

Die Feuerwehr Blaubeuren konnte das Feuer im Erdgeschoss rasch unter Kontrolle bringen und löschte den Brand. Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine Gefährdung für die Bevölkerung soll zu keinem Zeitpunkt bestanden haben, heißt es.

Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um Brandstiftung handeln. Zeugen hätten berichtet, dass sie circa eine Stunde vor dem Brand Taschenlampenlichter in dem Gebäude wahrnehmen konnten.

Die Kriminalpolizei Ulm will jetzt die genaue Brandursache ermitteln und eventuelle Täter ausfindig machen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/1880 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (AZ)