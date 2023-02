Auto überschlägt sich: B492 nach Unfall aktuell gesperrt

Eine Autofahrerin wurde beim Unfall auf der B492 verletzt. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der B492 zwischen Blaubeuren und Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) ist nach bisherigen Erkenntnissen eine Frau verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, war die Bundesstraße für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Meldung zum Unfall ging bei der Polizei gegen 8.26 Uhr. Die Fahrerin war auf der Bundesstraße in Richtung Ehingen unterwegs und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge. Die Frau wurde laut Polizei verletzt. Wie schwer, blieb zunächst unklar. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn war zeitweise vollgesperrt. Kurz nach 9 Uhr aber vermeldete die Polizei, dass die Vollsperrung aufgehoben wurde und die Fahrbahn zwischen dem Abzweig nach Schmiechen und Groß-Allmendingen mittlerweile nur noch auf einen Fahrstreifen verengt ist. (AZ)

