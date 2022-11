Busfahrer übersieht Auto: Hoher Schaden nach Unfall, Fahrerin verletzt

Eine Autofahrerin wird bei einem Unfall mit einem Linienbus in Blaustein verletzt. Der Schaden ist hoch.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Blaustein ist am Donnerstag hoher Schaden entstanden. Eine Frau wurde nach Polizeiangaben verletzt.

Der Unfall ereignete sich in der Ulmer Straße. Eine 33-jährige Autofahrerin fuhr in der Ulmer Straße und wollte ordnungsgemäß nach links in die Galgenbergstraße abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie warten.

Von hinten kam ein 38-Jähriger mit einem ohne Fahrgäste besetzten Linienbus. Der übersah den stehenden VW der Frau und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Dennoch schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 36.000 Euro. (AZ)