Er wohnte wohl monatelang neben einer Leiche und wusste nichts davon

Eren Kayhan lebte wohl monatelang in einem Hochhaus in Blaustein Wand an Wand mit einer Leiche. Beim Brand am Donnerstag wurde sie zufällig entdeckt.

Plus Beim Hochhaus-Brand in Blaustein wird in einer Wohnung zufällig eine skelettierte Leiche entdeckt. Ein unmittelbarer Wohnungsnachbar kommt sich vor "wie im Film".

Von Michael Kroha

Eren Kayhan kann es immer noch nicht glauben. Wohl über Monate hinweg lebte er direkt, Wand an Wand, neben einer Leiche. Das Skelett war am Donnerstag zufällig in einem Hochhaus im Buchbronnenweg in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) gefunden worden, als das Gebäude nach einem Brand evakuiert wurde. Ausgebrochen war das Feuer in der anderen Wohnung im siebten Stock, in der eine Familie hauste. Auf derselben Etage wohnt auch der 40-Jährige. Er kommt sich nun vor "wie in einem falschen Film". Die Nacht habe er fast nicht geschlafen.

Am Freitagmorgen riecht es vor Ort noch immer etwas nach Brand. Auf einer Wiese neben dem Hochhaus finden sich Überbleibsel des Feuers. Eine verkokelte Wasserpistole, Stifte, eine Chips-Dose, ein Volleyball, aus der Stadtbibliothek Ulm ausgeliehene Bücher und ein kleiner Schlumpf. Dass das alles einer Familie, mutmaßlich mit Schulkindern, gehörte, ist offensichtlich. Sie kam bei Bekannten unter. Ihre Wohnung ist unbewohnbar. Die Polizei geht inzwischen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Ein Stecker von einem Ladegerät soll sich in einem Mehrfachstecker erhitzt und so das Feuer ausgelöst haben. Doch der Brand und das Schicksal der Familie werden fast schon zur Nebensache.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

