Blaustein

vor 47 Min.

Skelettierte Leiche bei Hochhaus-Brand entdeckt: Identität steht fest

Nach einem Hochhaus-Brand in Blaustein wurde eine skelettierte Leiche in einer Wohnung entdeckt. Nun ist die Identität klar.

Plus Monatelang vermisste niemand den Menschen, der tot in einer Blausteiner Wohnung gefunden wurde. Die Ulmer Polizei hat herausgefunden, um wen es sich handelt.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Mehrere Monate lang lag der Tote in einer Wohnung im siebten Stock eines Hochhauses im Buchbronnenweg in Blaustein (Alb-Donau-Kreis). Erst als ein Feuer in einer anderen Wohnung ausbrach, fanden Feuerwehrleute die skelettierte Leiche. Nun ist klar, um wen es sich bei dem Toten handelte, den über viele Wochen lang niemand vermisst hat.

Auf Anfrage hat die Polizei mitgeteilt, dass es sich um den 33 Jahre alten Bewohner handelt, die Staatsangehörigkeit ist Deutsch. Angaben zur Todesursache waren am Montag nicht zu erfahren. Das Verschulden einer anderen Person oder eine Straftat schließen die Ermittlerinnen und Ermittler allerdings aus. Fest stehe auch, dass die Leiche einige Monate in der Wohnung gelesen habe. Nach den Informationen von Bewohnenden handelt es sich um den Eigentümer der Räume.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen