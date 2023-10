Hund zugelaufen: Polizei sucht Besitzer

In Burlafingen ist einer Frau ein Hund zugelaufen. Der Besitzer des Vierbeiners wird gebeten, sich beim Tierheim Ulm zu melden.

Eine Anwohnerin aus der Flurstraße in Burlafingen hat sich am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr bei der Polizei gemeldet. Ihr sei ein herrenloser Hund zugelaufen. Das Tier wurde zunächst durch die Polizei in Obhut genommen und anschließend ins Tierheim nach Ulm gebracht.

Die Polizei brachte den Hund ins Tierheim Ulm

Bei dem Hund handelte es sich laut Polizei um einen etwa 45 Zentimeter hohen Mischling mit braunem, weiß geflecktem Fell. Zudem trug er ein Halsband. Der oder die Hundehalter werden gebeten, sich beim zuständigen Tierheim Ulm zu melden.

Einen Zusammenhang mit einem am Freitag in Neu-Ulm als gestohlen gemeldeten Hund schließt die Polizei aus. Bei diesem vermissten Hund handelt es sich um einen Yorkshire Terrier, der wesentlich kleiner ist als der in Burlafingen aufgegriffene Mischling. (AZ)