Seit 65 Jahren unzertrennlich: Das Ehepaar Mersch feiert Eiserne Hochzeit

Marianne und Martin Mersch aus Burlafingen feierten einen ganz besonderen Hochzeitstag. Auch ein schwerer Schicksalsschlag konnte ihrer Liebe nichts anhaben.

65 Jahre verheiratet – dieses besondere Jubiläum durften Marianne und Martin Mersch aus Burlafingen am 23. August feiern. Zur Eisernen Hochzeit kam auch Besuch aus dem Rathaus: Rosl Schäufele gratulierte dem Jubelpaar in Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und überreichte Blumen, Geschenke und herzliche Glückwünsche der Stadt Neu-Ulm.

Im Pfuhler Gasthaus Sonnenkeller lernten sie sich kennen und lieben

Martin Mersch ist waschechter Burlafinger, seine Frau Marianne ist gebürtig aus Albeck bei Langenau. Kennengelernt haben sich die beiden im Gasthaus Sonnenkeller in Pfuhl. Der gebürtige Burlafinger ist gelernter Schreiner und arbeitete damals bei der Fensterfabrik Salzmann in Pfuhl. Am Feierabend ging es mit den Kollegen regelmäßig zum Einkehren in den Sonnenkeller, wo seine zukünftige Frau Marianne arbeitete. „Der Sonnenkeller war ein richtiger Anziehungspunkt. Hier kam man zusammen und lernte sich kennen und lieben“, erzählt Marianne Mersch. Zwei Jahre später, im Jahr 1958, haben die beiden dann schließlich geheiratet.

Marianne Mersch hat zuerst bei einer Radiofabrik in Burlafingen und später 25 Jahre bei der Hauptschule Pfuhl-Burlafingen gearbeitet. Ihr Mann Martin wechselte im Laufe der Zeit von seinem Handwerksberuf Schreiner an den Schreibtisch. Er fand eine Anstellung beim Neu-Ulmer Amtsgericht und wurde verbeamtet. Die Eheleute leben bis heute im Elternhaus von Martin Mersch. Hier wurden auch ihre beiden Kinder geboren. Das Ehepaar war schon früh in vielen Vereinen in Burlafingen aktiv. Sehr verbunden fühlen sich die Eheleute mit der Gemeinde Prad am Stilfserjoch. Seit 1970 besteht zwischen dem Landkreis Neu-Ulm und der Gemeinde Prad eine Patenschaft. In der Regel zweimal im Jahr besuchten Marianne und Martin Mersch seither die Gemeinde in Südtirol. „Hier haben wir viele Freundschaften geknüpft und fühlen uns wie zu Hause“, erzählen die beiden. Das Ehepaar ging in Südtirol viel wandern und hat gemeinsam viele Berge erklommen.

Familie half dem Ehepaar schwere Schicksalsschläge zu überwinden

Ein schwerer Schicksalsschlag von Marianne und Martin Mersch war der Tod ihrer gemeinsamen Tochter. Die Eheleute haben vier Enkelkinder und inzwischen zwei Urenkel. Im Frühjahr erlitt Martin Mersch einen gesundheitlichen Rückschlag durch einen Schlaganfall, von dem er sich zum Glück gut erholen konnte. „Unsere Familie hat uns in dieser schweren Zeit unglaublich unterstützt. Dafür sind wir sehr dankbar“, so das Ehepaar. Ihre Eiserne Hochzeit feierten die Eheleute übrigens gemeinsam mit der Familie bei Kaffee und Kuchen. (AZ)