Jugendliche wohl auch für Einbruchserie verantwortlich

Im November nahm die Polizei Dornstadt vier Jugendliche fest. Wie sich nun herausstellt, waren die Täter wohl umtriebiger als bisher gedacht.

Bereits im vergangenen November hat die Polizei Dornstadt drei 13-Jährige und einen 14-Jährigen in mehreren Fällen von Vandalismus, Diebstahl und Körperverletzung im Raum Ulm als Täter ermitteln können. Damals brachen die Jugendlichen unter anderem in eine Schule und eine Sporthalle ein und entwendeten mehrere Fahrräder aus einem Innenhof.

Einbrüche in Gartenhäuser im Raum Ulm

Wie die Polizei nun mitteilte, scheinen die vier Jugendlichen auch für eine Serie an Einbrüchen in den Kleingartengebieten Grüner Graben und Buchbrunnen sowie am Kuhberg verantwortlich zu sein. Ende Oktober und Anfang November waren dort mindestens 20 Gartenhäuser aufgebrochen, Wertgegenstände entwendet und ein Sachschaden von mehr als 7000 Euro verursacht worden.