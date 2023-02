Elchingen

17:40 Uhr

Flamingo am Thalfinger See und in der Donau: Besorgte Bürger rufen Polizei

Weil sich ein Flamingo rund um Elchingen im Thalfinger See und in der Donau aufhält, meldeten sich besorgte Bürger bei der Polizei.

Plus Ein Flamingo trotz Minusgraden in der Ulmer Region? Besorgte Bürger meldeten sich bei der Polizei. Was Experten dazu sagen und was sie über das Tier wissen.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Phoenicopteridae heißen sie im Fachjargon, hierzulande aber sind sie vielmehr bekannt als: Flamingos. Die meisten kennen sie aus dem Zoo oder aus dem Urlaub in wärmeren Regionen. Doch einer dieser rosafarbenen Vögel hält sich derzeit auch rund um Elchingen im Thalfinger See oder in der Donau auf. Darüber informierten am Mittwoch aber nicht Vogelschutzbund oder andere Naturschützer, sondern die Polizei. Besorgte Bürger hätten sich zuletzt mehrfach aufgrund der eisigen Temperaturen gemeldet, heißt es. Aber besteht für das Tier überhaupt Gefahr? Und was wissen Experten über den Flamingo?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen