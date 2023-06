Elchingen

Glasfaser-Ausbau: Setzen Mitarbeiter Bürger an der Haustür unter Druck?

Plus Ein Elchinger erhebt Vorwürfe gegen die Deutsche Glasfaser. Er spricht von einem „Enkeltrick“ und von „Vertragserschleichung“.

Von Dagmar Hub

Noch bis zum 17. Juni läuft die Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau in Elchingen. In Absprache mit der Gemeinde sind Berater für den Glasfaserausbau in den drei Orten Oberelchingen, Unterelchingen und Thalfingen unterwegs. Noch fehlen Interessenten, um die notwendige Zahl von mindestens 33 Prozent der Haushalte zu erreichen. Nun erhebt ein Bürger aus Oberelchingen, der ungenannt bleiben will, schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Glasfaser und einen ihrer Berater.

So schildert der Bürger aus Elchingen das Vorgehen der Deutschen Glasfaser

Von einem „Enkeltrick“ spricht der Oberelchinger, und von „Vertragserschleichung“. Ein Vertreter habe an seiner Haustür geklingelt und ihm und seiner Frau erklärt, er müsse den Vertrag unterschreiben. Erst ein Brief des Elchinger Bürgermeisters Joachim Eisenkolb habe dem Ehepaar die Augen geöffnet, dass sie nicht einen Antrag für einen Kabelanschluss, sondern einen Vertrag über einen Telefon- und Internetanschluss unterschrieben hätten. Das Handeln des Beraters sei rechtswidrig, zumal ihm das Ehepaar erklärt habe, Mieter zu sein. Ihr Vermieter hätte den Vertrag unterschreiben müssen. Das Ehepaar habe keinen Ausdruck des am Laptop unterschriebenen Vertrags erhalten und auch keinen Hinweis auf ein Widerrufsrecht.

