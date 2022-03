Betrunkener ohne Führerschein fährt vor der Polizei davon

Der 20-Jährige ignoriert die Signale der Polizei, mehrere Streifen wollen ihn stoppen. In Ulm hält der Autofahrer schließlich an.

Eine Verfolgungsfahrt haben sich ein 20-jähriger Autofahrer und die Polizei von Elchingen bis Ulm geliefert. Am Ende waren mehrere Streifen im Einsatz. Der Mann stand nach Angaben der Behörde unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Die Polizei wollte den 20-Jährigen und seinen Wagen am Sonntagmorgen in Elchingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Streife und beschleunigte sein Fahrzeug. Erst in Ulm verringerte er seine Geschwindigkeit und hielt letztlich an. In der Zwischenzeit trafen weitere Streifen des Polizeireviers Ulm ein.

Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss, weshalb ihm Blut abgenommen wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)