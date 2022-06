Wasserwacht rettet Schwimmer aus Elchinger Schützensee

Eine Frau sieht, wie ihr Mann im Schützensee in Elchingen untergeht und alarmiert die Wasserwacht. Die rettet den Schwimmer – und spricht einen großen Dank aus.

Die Wasserwacht Neu-Ulm hat am Donnerstagnachmittag einen Schwimmer aus dem Schützenssee in Elchingen gerettet. Der Mann war etwa 20 Meter vom Ufer entfernt untergegangen und wurde in etwa 3,5 Metern Wassertiefe gefunden. Seine Frau hatte beobachtet, wie der Schwimmer untergegangen war.

Helmut Graf von der Wasserwacht berichtet, die Frau habe die Rettungskräfte an Fronleichnam gegen 15.30 Uhr alarmiert. Sie hatte ihren Mann dabei beobachtet, wie er Pausen beim Schwimmen einlegte und dann circa 20 Meter vom Ufer entfernt unterging. Die Wasserwacht, die am Naherholungsgebiet Wachdienst leistete, leitete sofort eine Suchaktion ein. Dank einer aufmerksamen Schwimmerin konnte das Suchgebiet eingegrenzt und der vermisste Mann durch einen Wasserretter gerettet werden. Das Unfallopfer wurde mithilfe dreier weiterer Badegäste, die sich in der Nähe der Unfallstelle im Wasser befanden, ans Ufer gebracht.

Wasserrettung: Wasserwacht dankt anderen Badegästen in Elchingen

Die Wachmannschaft begann sofort mit der Reanimation und hatte nach kurzer Zeit Erfolg. Der Patient wurde mit messbaren Vitalfunktionen in den Sanitätsraum der Wachstation gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Dieser brachte ihn dann in eine Ulmer Klinik mit Maximalversorgung.

So lassen sich Badeunfälle vermeiden 1 / 6 Zurück Vorwärts Längere Strecken nie allein schwimmen. Oder: zumindest jemanden haben, der einen im Auge behält

Vor dem Baden abkühlen und nicht überhitzt in Wasser springen

Nicht mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen

Die eigenen Kräfte nicht überschätzen

Nur ins Wasser springen, wenn es tief genug und frei ist

Nicht unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss ins Wasser gehen

Graf dankt den anderen Badegästen ausdrücklich: Es sei sehr hilfreich gewesen, wie einige Passanten die Rettungsschwimmer unterstützten und dadurch sehr zum Erfolg der Rettungsaktion beigetragen hätten. Erst am vergangenen Sonntag hatte die Wasserwacht einen Mann aus dem Pfuhler See gezogen. Er schwebte noch am Folgetag in akuter Lebensgefahr. Zur Frage, ob er die Folgen des Unglücks überlebte, kann die Polizei keine Angaben machen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch