Tödlicher Unfall: 18-Jährige kracht mit Auto gegen Baum und stirbt

Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen bei Erbach ums Leben gekommen. Gegen 5.20 Uhr morgens war die junge Frau mit ihrem VW von Dellmensingen kommend in Richtung Erbach unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam die Fahrerin am Ortsende auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Bankett gegen zwei Bäume. Durch den Aufprall am ersten Baum stellte sich der VW quer und prallte quer gegen den zweiten Baum. Der Aufprall war so heftig, dass die Autofahrerin sofort getötet wurde. Vor dem Rettungsdienst war ein extra alarmierter „Helfer vor Ort“ an der Einsatzstelle, doch auch diese frühe Hilfe konnte das Leben der Frau nicht mehr retten. Feuerwehrleute aus Dellmensingen und Erbach musste das im Bankett hängende Auto mit einer Seilwinde gegen weiteres Abrutschen sichern. Nach der ersten Sicherung von Unfallspuren wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn gezogen und die Feuerwehrleute mussten die Autofahrerin mit hydraulischem Werkzeug aus dem zerstörten Pkw befreien. Notfallsellsorger überbrachten gemeinsam mit der Polizei den Angehörigen die Todesnachricht, auch für die Feuerwehrleute steht die Notfallseelsorge als Ansprechpartner bereit, um das Erlebte besser verarbeiten zu können. Die Verkehrspolizei Laupheim führt die Ermittlungen zum Unfall, den Sachschaden gibt sie mit rund 30 000 Euro an. Für die Bergungsarbeiten war die Straße rund drei Stunden voll gesperrt. Text/Foto: Thomas Heckmann

Foto: Thomas Heckmann