Nächste A8-Sperrung: Nach Felssturz wird jetzt ein Tunnel gesperrt

Pendler zwischen Ulm und Stuttgart haben es aktuell nicht leicht: Bei Merklingen ist die A8 noch gesperrt, jetzt kommt eine neue Sperrung hinzu - auf der Gegenrichtung.

Seit einem Felssturz am Dackensteiner Hang am Dienstag ist die A8 zwischen Merklingen und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Zwar soll die Sperrung voraussichtlich am Freitag aufgehoben werden. Für die Alb-Gemeinden entlang der Umleitungsstrecken, insbesondere die B10 und B466, aber waren und sind die Folgen noch immer massiv: überlastete Straßen und pausenloser Verkehr. Nun kommt am Wochenende eine weitere Sperrung der A8 hinzu - allerdings in die andere Fahrtrichtung.

Wie das Regierungspräsidium Tübingen am Donnerstag mitteilt, müssen nach einem schweren Lkw-Unfall Ende Januar, bei dem ein Mann ums Leben kam, dringende Reparaturarbeiten an einem Tunnel bei Gruibingen (Kreis Göppingen) durchgeführt werden. "Diese Reparatur kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt", wird Christine Baur-Fewson, Niederlassungsdirektorin der Autobahn GmbH Südwest, in der Mitteilung zitiert.

Nächste A8-Sperrung: "Verschiebung des Termins zu risikobehaftet"

"Eine Verschiebung des Termins, an dem mehrere Spezialfirmen gleichzeitig teilnehmen, ist zu risikobehaftet", so Baur-Fewson weiter. Die Schäden im Tunnel nach dem Unfall seien so massiv, dass befürchtet werden müsse, dass dort Beleuchtung und Notbetrieb komplett ausfallen und die Autobahn dann viel länger und vor allem tagsüber gesperrt werden müsste. Im Zuge der Reparaturarbeiten soll auch die halbjährliche Wartung durchgeführt werden, um eine weitere Sperrung zu vermeiden.

Die Autobahn GmbH werde daher an folgenden Terminen die A8 in Fahrtrichtung München komplett sperren:

Freitag, 22. April, 21 Uhr, bis Samstag, 23. April, 6 Uhr sowie

Samstag, 23. April, 20 Uhr bis Sonntag, 24. April, 6 Uhr.

In Absprache mit den Bürgermeistern der von der Umfahrung betroffenen Anliegergemeinden Gruibingen, Roland Schweikert, und Mühlhausen im Täle, Bernd Schaefer, sei beschlossen worden, die Arbeiten an diesem Wochenende durchzuführen, heißt es. Zudem habe das Innenministerium Unterstützung zugesichert. Die Polizei werde den neuralgischen Punkt der Einmündung der Anschlussstelle in die B466 während der Zeiten mit höherer Verkehrsbelastung beobachten und bei Bedarf die Verkehrsregelung übernehmen.

Noch eine A8-Sperrung: Verkehr wird am Rastplatz Gruibingen ausgeleitet

Während der Tunnelsperrung wird der Verkehr an der Tank- und Rastanlage Gruibingen über eine Behelfsausfahrt ausgeleitet. Die Umleitung erfolgt ist als Bedarfsumleitungsstrecke U27 bis zur Anschlussstelle Mühlhausen ausgeschildert. (AZ)