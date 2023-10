ICE-Trasse Ulm–Augsburg: Warum Holzheim nicht die Stimme erhebt

Plus Die Gemeinde wird im Zusammenhang mit dem laufenden Raumordnungsverfahren für das Bahnprojekt Ulm–Augsburg keine Stellungnahme abgeben.

Die Kommune sei zwar als Träger öffentlicher Belange dazu aufgefordert worden, berichtete Bürgermeister Thomas Hartmann dem Gemeinderat bei dessen jüngster Sitzung. „Aber wir sind davon ja nur am Rande tangiert.“

„Selbst bei einer Realisierung der südlichsten Trassenvariante ist der zu erwartende Lärmpegel auch in den Nachtstunden zu vernachlässigen. Er liegt unterhalb der Grenzwerte für Wohngebiete“, erklärte der Rathauschef. „Insofern sind wir eigentlich nur als Nachbarn einzustufen.“