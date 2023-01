Jahresrückblick 2022

Pfaffenhofen setzt in der Zukunft auf Windkraft und Solarenergie

Plus Immer wieder stand 2022 in Pfaffenhofen das Thema Energieversorgung auf der Tagesordnung. Wir geben eine Übersicht, welche Vorhaben geplant sind.

Von Jonas Klimm

Das Ziel von Bürgermeister Sebastian Sparwasser und der Mehrheit des Marktrats ist klar: Pfaffenhofen soll Stück für Stück unabhängiger von fossilen Energieträgern werden. Dementsprechend wurde in diesem Jahr viel über die künftige Ausgestaltung der Energieversorgung in der Marktgemeinde diskutiert. Und das Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner an dem Thema ist enorm. Als Bürgermeister Sebastian Sparwasser Ende Juni zur Bürgerversammlung in den Gasthof der Familie Bolkart einlud, war der Saal voll besetzt. Thema war das geplante Wärmenetz in Beuren. Auf mehreren Hektar Fläche sollen in dem Ortsteil Photovoltaikanlagen errichtet werden – es war nicht das einzige heiß diskutierte Vorhaben Pfaffenhofens im Bereich Energie.

