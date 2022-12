Kommentar

18:00 Uhr

Oh Pannenbaum, oh Pannenbaum! Neu-Ulm hat viel Ärger mit Christbäumen

Plus Die Stadt Neu-Ulm hat heuer kein Glück mit ihren Weihnachtsbäumen. Und wie sieht es mit Ersatz aus?

Von Ronald Hinzpeter

Die meisten Menschen kennen den einstigen Bundesligakicker Jürgen Wegmann, genannt "Die Kobra", nur wegen eines einzigen Satzes, der da lautet: "Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu." Der passt auf so vieles – und scheint derzeit wie maßgeschneidert für die Stadt Neu-Ulm. Die hat heuer irgendwie nicht mehr alle Nadeln an der Tanne. Zuerst musste sie in Pfuhl den Weihnachtsbaum austauschen, weil der nicht wenigen Menschen zu hässlich erschien. Als Gleiches auch in Burlafingen geschehen sollte, weil die dortige Fichte ebenfalls hohes Mitleidspotenzial hatte, schritt der Vereinsring ein und sagte "Nein". Da wurde nicht nur die Kirche, sondern auch der Baum im Dorf gelassen – und bundesweit sorgte die Stadt mit den hässlichen Bäumen für Schmunzeln, Staunen und schlaue Kommentare.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

