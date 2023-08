Laichingen

17:51 Uhr

Bewaffneter Überfall und Schüsse: Polizei ermittelt weitere Jugendliche

Nach dem Vorfall in Laichingen hat die Polizei nun weitere mutmaßlich beteiligte Jugendliche ermittelt.

Artikel anhören Shape

In Laichingen kam es zu einem bewaffneten Raub in der Stadtmitte. Daran beteiligt waren Jugendliche. Als Passanten eingriffen, schossen sie mit Waffen in die Luft.

Nachdem vergangene Woche in Laichingen eine Gruppe von Jugendlichen drei andere Jugendliche überfallen und dabei mit Schreckschusswaffen geschossen haben, hat die Polizei nun weitere Verdächtige ermittelt. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei sollen neben den bereits am Tattag festgenommenen Personen auch ein 13-Jähriger, ein 14-Jähriger sowie ein 15-Jähriger bei der Tat beteiligt gewesen sein. Bei mehreren Durchsuchungen hätte die Polizei zahlreiche Beweismittel aufgefunden, heißt es. Alle fünf Verdächtigen wurden nach einer Befragung durch Mitarbeitende des "Haus des Jugendrechts" ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an. Wie berichtet, ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend vergangener Woche. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass mehrere Jugendliche in Laichingen mit Schreckschusswaffen schießen würden. Zudem soll die Gruppe drei Jugendliche attackiert und bestohlen haben. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz. Zwei Verdächtige, ein 13-Jähriger sowie ein 15-Jähriger, konnten vorläufig festgenommen werden. Sie sollen zuvor drei Jugendliche, die auf einer Bank saßen, angegriffen und versuchten haben, den Jugendlichen Taschen zu entreißen. Einem Jugendlichen stahlen sie die Mütze. Dabei schlugen sie auch mit Fäusten zu. Die Geschädigten erlitten leichte oberflächliche Verletzungen. Als Passanten einschritten, zogen mehrere der Angreifer Schreckschusswaffen aus dem Hosenbund. Dann schossen sie mehrmals in die Luft und flüchteten in Richtung Stadtmitte. (AZ)

Themen folgen