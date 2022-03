Unfall bei Laichingen: Auto überschlägt sich mehrfach

Auf dem Weg von Hohenstadt nach Laichingen kommt ein Auto von der Straße ab und überschlägt sich mehrfach. Der Schaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

Bei einem Unfall am späten Sonntagabend bei Laichingen ist ein Auto von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Jedoch entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 24-Jährige kurz vor 22.30 Uhr mit seinem Mercedes von Hohenstadt in Richtung Laichingen. Wohl, weil er zu schnell und unachtsam war, kam sein Auto vor dem Ortseingang Laichingen von der Straße ab. In der Folge überschlug sich das Auto mehrfach und blieb in einer Wiese liegen.

Der Fahrer kam nach bisherigen Erkenntnissen mit dem Schrecken davon. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. (AZ)