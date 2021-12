Landkreis Neu-Ulm

17:59 Uhr

Corona treibt Verluste der Kliniken im Kreis Neu-Ulm in die Höhe

Plus Alles wird teurer, auch die Krankenhäuser des Landkreises. Die Kommunalpolitiker können darauf weniger Einfluss nehmen, als sie gerne wollten. Dazu kommt der Frust des Pflegepersonals.

Von Ronald Hinzpeter

Diese Pandemie macht nicht nur sehr viele Menschen krank und lässt etliche davon sterben - sie greift auch das Gesundheitswesen an. Wie sehr, das zeigte sich jetzt in aller Deutlichkeit im Ausschuss für Gesundheit und Krankenhauswesen des Landkreises Neu-Ulm. Die Verluste der völlig unterfinanzierten Kliniken schießen weiter nach oben. Das sorgt bei den Verantwortlichen für Verdruss. Und dann gibt es ja auch noch Probleme in der Pflege, die absolut nichts mit Geld zu tun haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen