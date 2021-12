Darf der Landkreis Neu-Ulm in Pandemiezeiten feiern?

Plus Im nächsten Jahr wird der Kreis 50 Jahre alt, die Geburtstagsplanungen laufen schon seit Längerem. Doch nicht jeder hält ein massenwirksames Fest für eine gute Idee.

Die alten Wunden der Gebietsreform sind weitgehend verheilt, jetzt könnte eigentlich gefeiert werden: Im Jahr 2022 ist es dann ein halbes Jahrhundert her, dass der Landkreis Neu-Ulm geschaffen wurde. Im Landratsamt laufen seit Monaten die Vorbereitungen, doch nun gab es erstmals öffentliche Widerworte: Darf wirklich in Zeiten der Pandemie, die möglicherweise auch nächstes Jahr andauert, einfach gefeiert werden? Kritiker meinen, das wäre ein falsches Signal.