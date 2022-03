Landkreis Neu-Ulm

vor 47 Min.

Funkenfeuer wieder mit Corona-Regeln: Wo sie stattfinden - und wo nicht

So sah 2018 das Funkenfeuer in Burlafingen aus. Doch auch dort wird es in diesem Jahr keines geben.

Plus Funkenfeuer haben eine lange Tradition. Doch wegen der Corona-Auflagen schrecken die meisten Veranstalter im Kreis Neu-Ulm noch davor zurück - aber nicht alle.

Von Michael Kroha

Das Funkenfeuer ist Jahr für Jahr eigentlich ein fester Termin in den Kalendern der Vereine. Verbrannt wird überwiegend Holz, Reisig oder auch Stroh. Mancherorts werden die zuvor gesammelten Christbäume verwendet. Im vergangenen Jahr verhinderte die Corona-Pandemie samt der Einschränkungen das Feuer-Spektakel. Wie sieht es dieses Jahr aus? Was sind die Vorgaben? Und finden überhaupt welche statt? Ein Blick in den Kreis Neu-Ulm, aber auch darüber hinaus.

