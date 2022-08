Ukraine-Geflüchtete werden jetzt in einer Halle in Nersingen untergebracht

Die Erstanlaufstelle für Geflüchtete im Landkreis Neu-Ulm ist verlegt worden. Damit können die Hallen in Pfuhl wieder für den Schulsport genutzt werden.

Das Landratsamt Neu-Ulm hat seine Erstanlaufstelle für geflüchtete Menschen aus der Ukraine verlegt. So sind die Geflüchteten jetzt in einer Halle in Nersingen und nicht mehr in den beiden Hallen des Schulsportzentrums Pfuhl untergebracht. Ursprünglich war eine Verlegung nach Nersingen für diesen Herbst vorgesehen, aufgrund eines Brandes in einer der Hallen Ende Juli mussten diese Pläne jedoch vorverlegt werden. Das teilte das Landratsamt mit.

Dabei kam der Behörde zugute, dass die Halle bereits für den Bedarfsfall vorbereitet war, falls dem Landkreis Neu-Ulm kurzfristig eine größere Anzahl an geflüchteten Menschen zugewiesen worden wäre. Die Halle in Nersingen sei nun vollständig in Betrieb, im Moment seien die Strukturen und Routinen dabei, sich einzuspielen, heißt es in einer Mitteilung.

Brand am Schulzentrum Pfuhl: Die Ermittlungen dauern an

Erfreulich sei, dass die erste Halle im Schulzentrum Pfuhl, wie vorgesehen, zum neuen Schuljahr wieder für den Schulsport freigegeben werden könne. Die Halle sei bereits leer geräumt. In der zweiten Halle, die vom Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, würden die Schäden beseitigt und sie könne voraussichtlich ebenfalls wie geplant im Herbst wieder für den Schulsport freigegeben werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen noch.

Im Moment sind in der neuen Erstanlaufstelle in Nersingen 177 Personen untergebracht. Das Ziel, die geflüchteten Menschen, die länger im Landkreis bleiben möchten, in privaten oder vom Landratsamt angemieteten Wohnungen unterzubringen, bleibt nach Angaben der Behörde bestehen. Die Halle in Nersingen wird bis auf Weiteres als neue Erstanlaufstelle genutzt. (AZ)