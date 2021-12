Tag der Menschen mit Behinderung: Corona verschärft bekannte Probleme

Eine Behinderung verändert das Leben, auf die Hilfe durch engagierte Fachkräfte kommt es an. Doch die Lebenshilfe warnt: Die Schwierigkeiten haben zugenommen.

Ob durch Unfall, Krankheit oder von Geburt an – eine Behinderung verändert das Leben. 7,9 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Schwerbehinderung. Ab 65 Jahren liegt deren Quote in der Bevölkerung sogar bei 25 Prozent. Unterstützung im Alltag ist wesentlich für ein Leben mit Behinderung in der Gesellschaft. Dafür brauche es engagierte Fachkräfte in Therapie, Pädagogik und Pflege, betont die Lebenshilfe Donau-Iller anlässlich des internationalen Tags der Menschen mit Behinderung am Freitag.

Die Personalausstattung sei aktuell ein brennendes Thema das auch vor der Behindertenhilfe nicht Halt macht. Der Corona-Ausnahmezustand mit den Hygiene- und Quarantänemaßnahmen und saisonbedingter Krankenstand hätten das bekannte Problem verschärft. Die Einteilung der Dienstpläne werde zeitweise zur Herausforderung. Inklusion und Teilhabe seien für Menschen mit Behinderung aber nur mit der passenden Unterstützung durch Fachkräfte möglich. (AZ)

Lesen Sie dazu auch