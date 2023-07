Landkreis Neu-Ulm

vor 47 Min.

Umfrage zum Internationalen Tag der Freundschaft

Plus Ein gemeinsames Hobby, Reisebegleitung oder Selbsthilfegruppe. Freundschaft hat viele Formen, sagen Menschen aus dem Landkreis Neu-Ulm.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Der morgige Sonntag ist als „Internationaler Tag der Freundschaft“ gelistet. Schon dass es eine Widmung gibt, hebt die Bedeutung von Freundschaften hervor. Sie wurden zu allen Zeiten gepriesen, berühmte Freundschaften fanden Eingang in die Weltliteratur. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir von den Passantinnen und Passanten wissen: Was verbindet Sie mit ihren besten Freunden?





