Wohin am Vatertag 2022 – Eine Übersicht der Feste im Raum Ulm und Neu-Ulm

Feste waren an Christi Himmelfahrt und Vatertag die vergangenen zwei Jahren so gut wie nicht möglich. Was wann wo in diesem Jahr im Kreis Neu-Ulm geboten ist.

An Christi Himmelfahrt und Vatertag finden traditionell zahlreiche Feste in der Region statt. Mancher Vater feiert gerne mit anderen Vätern im Bierzelt, andere wollen mit der Familie einen Ausflug machen und sind auf der Suche nach einem Zwischenstopp. Die Corona-Pandemie hat all das in den vergangenen zwei Jahren nicht wirklich zugelassen. Doch in diesem Jahr ist wieder etliches geboten in der Region rund um Ulm und den Landkreis Neu-Ulm. Eine Übersicht von Veranstaltungen am Vatertag, die gerne noch erweitert werden darf:

RSV Wullenstetten lädt zum Vatertagsfest

Es ist vermutlich das größte Fest an diesem Tag im Landkreis Neu-Ulm: Der RSV Wullenstetten lädt am Donnerstag, 26. Mai, zum Vatertagsfest ein. Schon am Abend vorher spielt die Band "Rock unlimited" bei "Rock im Moor". Am Vatertag sorgen Harmonia Wullenstetten und die Musikkapelle Biberach für Unterhaltung. Los geht es um 10 Uhr am alten Sportplatz in der Heerstraße mit einem Frühschoppen. Eine Anfahrt ist auch mit der Bahn möglich. Wer an Christi Himmelfahrt nicht vorbeischauen kann, hat am Freitag nochmal die Möglichkeit.

Schützenkapelle Holzheim mit Vatertags-Biergarten am Dorfplatz

Die Schützenkapelle Holzheim lädt an Christi Himmelfahrt wieder zum Vatertags-Biergarten auf dem Dorfplatz am Rathaus in Holzheim ein. Beginn ist um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Um 10 Uhr spielen die Alten Hasen, gefolgt von der Jugendkapelle Eintracht 98. Die Nachmittagsunterhaltung bietet der Musikverein Steinheim. Den Festausklang ab 16.30 Uhr gestaltet der Musikverein Meßhofen.

Pfuhler Fußballer laden zum Hühnerfest an der Seehalle ein

Die Fußballer des TSV Pfuhl veranstalten mit ihrem Förderverein vom Vatertag an ihr Hühnerfest auf dem Sport- und Festgelände an der Seehalle. An Christi Himmelfahrt wird das Fest gegen 11 Uhr mit den Pfuhler Böllerschützen und der Feuerwehrkapelle Pfuhl eröffnet. Am Abend spielt die Partyband Anstich im Festzelt. Tagsüber finden mehrere Jugend-Fußballturniere statt.

Musikverein Fahlheim lädt zum Gartenfest ein

Der Musikverein Fahlheim veranstaltet am Donnerstag, 26. Mai, auf der Festwiese an der B10 das Gartenfest. Los geht es um 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Musikverein Gerstetten sowie das Kinderorchester und die Jugendkapelle des Musikvereins Fahlheim. Am Abend spielt die Band "Blech(b)engel" und in der Bar legt DJ JuMa auf. Was sonst noch geboten ist: Neu ist eine Lillet-Bar. Es gibt wieder eine Hüpfburg, einen Süßigkeitenstand, Kaffee und Kuchen sowie ein Kinderprogramm.

Vereins- und Pfarrfest in Gannertshofen

Die Gannertshofer Vereine veranstalten an Christi Himmelfahrt ihr Vereins- und Pfarrfest. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Musikkapelle Gannertshofen und die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt.

Stadtkapelle Dietenheim veranstaltet Vatertagsfest am Badesee

Die Stadtkapelle Dietenheim veranstaltet an Christi Himmelfahrt ein Vatertagsfest am Badesee in Dietenheim. Los geht es um 11 Uhr mit Musik vom Musikverein Erbach. Geboten wird auch ein Kinderprogramm.

In Illertissen-Au feiern die Vereine Stadlfest

Zum 14. Mal findet in Illertissen-Au das Stadlfest der Vereine statt. Auf dem Stadlgelände wird von 10 bis 22 Uhr gefeiert, bei einer Oldtimer-Ausstellung werden auch Traktoren zu sehen sein. Musik gibt es von der Musikkapelle Au, der Musikkapelle Balzheim und der Musikkapelle Wallenhausen.

Spätzle und Weißbierfest in Illertissen-Betlinshausen

Auf dem Festplatz feiert die Musikkapelle Betlinshausen am Vatertag ihr Spätzle und Weißbierfest. Ab 10.30 Uhr spielen hier auch die Musikkapellen aus Bellenberg und Attenhofen.

Ulmer Zelt in der Friedrichsau

Seit Mittwoch, 18. Mai, hat das Ulmer Zelt in der Friedrichsau wieder geöffnet. Neben vielen Konzerten gibt es dort auch einen Biergarten mit Essensangeboten. Am 26. Mai tritt um 20 Uhr die Gruppe "Onair" auf.

Vatertagshock beim Frühlingsfest in Günzburg

Schon einen Tag vor dem Vatertag beginnt in Günzburg im Auwaldstadion das erste Günzburger Frühlingsfest. Für musikalische Unterhaltung sorgt an Christi Himmelfahrt der Musikverein Ettenbeuren. Was das Programm sonst noch zu bieten hat: Weißwurstfrühschoppen, eine Hüpfburg für die Kids, Kaffee und Kuchen, eine Foodtruckmeile sowie einen Biergarten.





Die Redaktion bitten um Ihre Mithilfe: Sie veranstalten auch ein Fest am Vatertag in der Region rund um Ulm? Dann melden Sie dies per E-Mail an redaktion@nuz.de und nennen uns Informationen zur Veranstaltung.