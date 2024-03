Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte nach Unfall in Langenau

Ein 72-Jähriger muss nach dem Unfall von einem Notarzt erstsorgt werden und kommt danach ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Montagabend in Langenau sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wie die Polizei mitteilt, war der Senior gegen 17.30 Uhr mit seinem Daimler im Breiter Weg unterwegs. Er wollte in die Nordumfahrung einfahren. An der Einmündung achtete er laut Polizei nicht auf einen 54-Jährigen, der mit seinem Renault von links kam und Vorfahrt hatte.

Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Beide Fahrer erlitten Verletzungen. Der 72-Jährige wurde durch einen Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Renault-Fahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (AZ)