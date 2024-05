Zwei Schwerverletzte bei Trike-Unfall: Großeinsatz mit Hubschrauber

Ein Autofahrer übersieht laut Polizei die Vorfahrt eines Trike-Fahrers. Zwei Menschen werden schwer verletzt. Ein Großaufgebot war im Einsatz.

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag bei Lauterach (Alb-Donau-Kreis) sind ein 67 Jahre alter Trike-Fahrer und seine 60 Jahre alte Sozia schwer verletzt worden. Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, darunter auch ein Rettungshubschrauber.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes von Emeringen in Richtung Lauterach. Zeitgleich befuhr der 67-jährige Trike-Fahrer die vorfahrtsberechtigte Landesstraße von Hayingen in Richtung Obermarchtal. Im Kreuzungsbereich querte der Autofahrer wohl ungebremst die Straße und achtete nicht auf die Vorfahrt. Der Trike-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Er und seine 60-jährige Sozia wurden von ihrem Gefährt geschleudert. Der 63-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Kurz nach 18 Uhr konnte die Vollsperrung an der Unfallstelle aufgehoben werden. Der Schaden an den total beschädigten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. (AZ)